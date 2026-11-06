Meerut News: लोक नृत्य प्रतियोगिता में मटौर की छात्राओं ने हासिल किया दूसरा स्थान

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प्रतियोगिता में छात्राओं ने लोक नृत्य के माध्यम से लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग का संदेश दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीरज तोमर ने छात्राओं की सफलता पर खुशी जताते हुए इसका श्रेय संगीत शिक्षिका अंजलि के मार्गदर्शन और मेहनत को दिया। उन्होंने तैयारी में शिक्षिका पूजा के सहयोग की भी सराहना की। प्रतियोगिता में कक्षा नौ की परी, हिमानी, माही, अहाना, खुशबू और साक्षी ने प्रतिभाग किया। नोडल अधिकारी डॉ. संजीव कुमार सहित विद्यालय परिवार ने छात्राओं और शिक्षिकाओं को बधाई दी।

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दौराला। एनसीईआरटी नई दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के तहत प्रयागराज में आयोजित राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में श्री मल्हू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटौर की छात्राओं ने प्रदेश में द्वितीय स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। चार नवंबर को संपन्न प्रतियोगिता में प्रदेश के 17 जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया।