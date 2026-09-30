Meerut News: झिटकरी में लावारिस कुत्तों का आतंक, तीन बच्चों को काटा

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। झिटकरी गांव में बुधवार को लावारिस कुत्ते के हमले से तीन बच्चे घायल हो गए। इनमें ग्राम प्रधान का सात वर्षीय बेटा भी शामिल है। कुत्ते ने बच्चे के हाथ, पैर और कमर समेत शरीर के कई हिस्सों पर काटकर घायल कर दिया। परिजन तीनों घायल बच्चों को उपचार के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां उन्हें एंटी रेबीज टीका लगाया गया। एक ही दिन में तीन बच्चों पर हुए हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत है।ग्राम प्रधान रिंकू ने बताया कि उनका सात वर्षीय बेटा आयुष बुधवार को घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान लावारिस कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे को 16 से अधिक जगह काट लिया। उसके बाएं हाथ, पैर और कमर पर भी चोटें आई हैं। बच्चे के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्ते को भगाया। इसके बाद उसे सीएचसी ले जाकर उपचार दिलाया गया।ग्रामीणों के अनुसार, कुत्ते ने गांव निवासी नंदू सिंह के आठ वर्षीय बेटे अमरीश के पैर में भी काट लिया। इसके बाद शाम को छह वर्षीय अर्पित पुत्र टिंकू पर हमला कर उसके पैर में काटकर घायल कर दिया। तीन बच्चों के घायल होने से गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लावारिस कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुत्ते आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से अभियान चलाकर लावारिस कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है, ताकि बच्चों और ग्रामीणों को हमलों से बचाया जा सके।सीएचसी प्रभारी डॉ. संदीप गौतम ने बताया कि कुत्ते के काटने से घायल तीनों बच्चों को अस्पताल लाया गया था। सभी का प्राथमिक उपचार करने के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन/सीरम लगाया गया है। चिकित्सकों की निगरानी में बच्चों का उपचार किया गया और आवश्यक सावधानियों की जानकारी परिजनों को दी गई है।