फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   STF arrested gangster Arbaaz, who had a reward of Rs 50,000 on his head.

Meerut News: एसटीएफ ने 50 हजार का इनामी गैगस्टर अरबाज को पकडा

Wed, 04 Nov 2026 07:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:32 PM IST
विज्ञापन
STF arrested gangster Arbaaz, who had a reward of Rs 50,000 on his head.
नोट- बागपत के ध्यानार्थ
विज्ञापन

---------------------------
- आरोपी बागपत के दोघट थाने में गैंगस्टर एक्ट के मामले में चल रहा था वांछित
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह में शामिल मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी अरबाज को एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने मंगलवार रात को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वह बागपत के दोघट थाने से गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर दोघट पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
विज्ञापन

एसटीएफ एएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी की गली नंबर-34 निवासी अरबाज 50 हजार रुपये का इनामी था। एसटीएफ ने गुलावठी क्षेत्र के बराल रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अरबाज ने बताया कि वह मेरठ में कबाड़ी की दुकान पर काम करता था। जनवरी 2024 में उसकी दुकान पर शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के अलीनगर निवासी मनोज और अक्षय चोरी का सामान बेचने आए थे। इसी दौरान दोनों से उसकी जान-पहचान हो गई। इसके बाद वह भी उनके साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने लगा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मार्च 2024 में आरोपी ने मनोज और अक्षय के साथ मिलकर बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में बिजली के तार चोरी किए थे। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपियों और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में आरोपी भागा हुआ था। एसटीएफ एएसपी ने बताया कि गैंगस्टर के आरोपी को बागपत पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया।
---------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed