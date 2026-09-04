थप्पड़ कांड: भूख हड़ताल पर बैठे रवि गौतम को देर रात पुलिस ने हटाया, स्वास्थ्य का हवाला देकर ले गई अस्पताल
मेरठ में तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे रवि गौतम को पुलिस ने देर रात कमिश्नरी पार्क से हटाया। पुलिस ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर अस्पताल ले जाने की बात कही।
विस्तार
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मेरठ में तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और मौजूदा एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कमिश्नरी पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे रवि गौतम और उनके समर्थकों को पुलिस ने देर रात वहां से हटा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट और डॉक्टर भी मौजूद रहे।
स्वास्थ्य का हवाला देकर अस्पताल ले जाने की बात
बताया गया कि सीओ सिविल लाइन विश्व ज्योति राव मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और पुलिस बल के साथ देर रात कमिश्नरी पार्क पहुंचे। उन्होंने रवि गौतम से कहा, 'आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम आपको अस्पताल ले जाने आए हैं।' इसके बाद पुलिसकर्मियों ने रवि गौतम और उनके समर्थकों को वहां से हटाकर अपने साथ ले लिया।
समर्थकों ने जबरन हटाने का लगाया आरोप
कार्रवाई के बाद रवि गौतम के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जबरन धरना स्थल से हटाया। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
रवि गौतम किस मांग को लेकर बैठे थे भूख हड़ताल पर?
रवि गौतम तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और मौजूदा एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका कहना था कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
देर रात की कार्रवाई के बाद समर्थकों में नाराजगी
रवि गौतम और उनके समर्थकों को कमिश्नरी पार्क से हटाए जाने के बाद वहां मौजूद समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस की ओर से स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई के तहत उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कही गई है।
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