थप्पड़ कांड: भूख हड़ताल पर बैठे रवि गौतम को देर रात पुलिस ने हटाया, स्वास्थ्य का हवाला देकर ले गई अस्पताल

समर्थकों ने जबरन हटाने का लगाया आरोप

कार्रवाई के बाद रवि गौतम के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जबरन धरना स्थल से हटाया। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

रवि गौतम किस मांग को लेकर बैठे थे भूख हड़ताल पर?

रवि गौतम तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और मौजूदा एसपी देहात अभिजीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका कहना था कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

देर रात की कार्रवाई के बाद समर्थकों में नाराजगी

रवि गौतम और उनके समर्थकों को कमिश्नरी पार्क से हटाए जाने के बाद वहां मौजूद समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस की ओर से स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई के तहत उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कही गई है।