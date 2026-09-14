Meerut News: प्रतिबंधित मांझे से शुरू हुए हादसे, मौन है जिम्मेदार
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 08:13 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 08:13 PM IST
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सितंबर से फरवरी तक पहली बार लगातार चलेगी पतंगबाजी, सड़कों पर दोपहिया वाहन चालकों की बढ़ी चिंता
संयुक्त व्यापार संघ आज एसएसपी से मिलेगा, प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ अभियान चलाने की मांग, सभी व्यापारी करेंगे सहयोग
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। शहर में इस बार पतंगबाजी का सीजन दिवाली से पहले ही शुरू हो गया है। सितंबर से फरवरी 2027 तक पहली बार लंबे समय तक लगातार पतंगबाजी होने से प्रतिबंधित मांझे से होने वाले हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। शहर में छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं।
शुक्रवार को रेलवे रोड चौराहे पर भी प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया था। युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए अन्य लोगों की मदद से मांझे को हटाया। इसके बाद बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हालांकि इस दौरान उसके हाथ में चोट भी आई।
संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री अंकुर गोयल और संजीव जिंदल का कहना है कि माधवपुरम, खैरनगर और गोला कुआं क्षेत्र में प्रतिबंधित मांझे की सप्लाई किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। संगठन ने भी इन क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई है।
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संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया कि आज संगठन के सभी पदाधिकारी एसएसपी से मुलाकात करेंगे। सड़कों पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की जाएगी। साथ ही प्रतिबंधित मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़े अभियान की मांग की जाएगी। शहर के सभी व्यापारी एकजुट होकर अभियान चलाएंगे।
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि रेलवे रोड की घटना ने एक बार फिर प्रतिबंधित मांझे के खतरे को सामने ला दिया है। संगठन ने इस बार शहर को प्रतिबंधित मांझा मुक्त कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न व्यापारी संगठन पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर अभियान चलाएंगे। संगठन के मंत्री और पदाधिकारी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। शहर को खतरनाक प्रतिबंधित मांझा मुक्त किया जाएगा।
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संयुक्त व्यापार संघ आज एसएसपी से मिलेगा, प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ अभियान चलाने की मांग, सभी व्यापारी करेंगे सहयोग
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मेरठ। शहर में इस बार पतंगबाजी का सीजन दिवाली से पहले ही शुरू हो गया है। सितंबर से फरवरी 2027 तक पहली बार लंबे समय तक लगातार पतंगबाजी होने से प्रतिबंधित मांझे से होने वाले हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। शहर में छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं।
शुक्रवार को रेलवे रोड चौराहे पर भी प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया था। युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए अन्य लोगों की मदद से मांझे को हटाया। इसके बाद बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हालांकि इस दौरान उसके हाथ में चोट भी आई।
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संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री अंकुर गोयल और संजीव जिंदल का कहना है कि माधवपुरम, खैरनगर और गोला कुआं क्षेत्र में प्रतिबंधित मांझे की सप्लाई किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। संगठन ने भी इन क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई है।
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संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया कि आज संगठन के सभी पदाधिकारी एसएसपी से मुलाकात करेंगे। सड़कों पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की जाएगी। साथ ही प्रतिबंधित मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़े अभियान की मांग की जाएगी। शहर के सभी व्यापारी एकजुट होकर अभियान चलाएंगे।
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि रेलवे रोड की घटना ने एक बार फिर प्रतिबंधित मांझे के खतरे को सामने ला दिया है। संगठन ने इस बार शहर को प्रतिबंधित मांझा मुक्त कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न व्यापारी संगठन पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर अभियान चलाएंगे। संगठन के मंत्री और पदाधिकारी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। शहर को खतरनाक प्रतिबंधित मांझा मुक्त किया जाएगा।