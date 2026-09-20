Meerut News: शहर में आयोजित कार्यक्रम संक्षेप...6 एकसाथ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मेरठ। महाराणा प्रताप आदर्श प्रचार सभा की ओर से रविवार को बच्चा पार्क स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा परिसर में राधा अष्टमी के अवसर पर यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। डॉ. सोम प्रताप गहलोत ने यज्ञ कराया। मुख्य यजमान आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री अलका रानी चौहान रहीं। इसके बाद कढ़ी चावल का भंडारा लगाया गया। इस अवसर पर मनोज कुमार, गगन ठाकुर, शोबरन सिंह ठाकुर, साधना चौहान, बिमला चौहान, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, रेखा सोम, केपी सिंह, ममता रहीं।.....देवेंद्र गोयल की स्मृति में 103 मेधावी सम्मानितमेरठ। धर्म ज्ञान रक्षा मंच मेरठ महानगर की ओर से देवेंद्र गोयल की स्मृति में दयानंद शिशु सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने उद्घाटन किया। मंच ने दो कंप्यूटर देने के साथ 101 तुलसी पौधों का वितरण किया। 103 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्य वक्ता आरएसएस के क्षेत्र प्रचार प्रमुख पदम सिंह ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए युवाओं की भूमिका पर विचार रखे। अध्यक्षता प्रदीप सरसवा ने की। संचालन विशाल वर्मा और जितेंद्र जैन ने किया। इस अवसर पर राकेश गौड़, केशव गोयल, विनीत गोयल और अतुल दीक्षित ने कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन किया।....पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ इको-फ्रेंडली गणपति का विसर्जनमेरठ। राष्ट्रवादी मित्र मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा नेता हिमांशु वशिष्ठ के आदर्श नगर स्थित आवास पर रविवार को इको-फ्रेंडली गणपति का पूजन और विसर्जन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से उनके घर पर मिट्टी के गणपति स्थापित किए जाते हैं और विसर्जन के बाद मिट्टी को घर की क्यारियों व पौधों में डाल दिया जाता है।.....आदि कुमार से आदिनाथ नाटिका ने मोहा मनमेरठ। शारदा रोड महावीर जयंती भवन में आचार्य सौरभ सागर महाराज के वर्षा योग के दौरान दशलक्षण पर्व के पांचवें दिन उत्तम सत्य धर्म की आराधना की गई। प्रवचन में आचार्य ने कहा कि जैसा देखा, जाना या सुना हो, वैसा ही प्रकट करना उत्तम सत्य धर्म है। मन, वचन और कर्म में एकरूपता के साथ हितकारी और प्रिय वचन बोलने चाहिए। रात में दस लक्षण महामंडल विधान के पात्रों ने आदि कुमार से आदिनाथ नाटिका का मंचन किया।.....रक्तदान शिविर में 148 यूनिट रक्तदानमेरठ। भाजपा नेता दीपक शर्मा के नेतृत्व में बुढ़ाना गेट स्थित गिरिराज एसोसिएट कार्यालय पर रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 148 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए लोगों से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। इस दौरान एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, छावनी बोर्ड पूर्व उपाध्यक्ष बीना वाधवा, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, महानगर मंत्री डॉली गुप्ता और अंकित सिंघल सहित कई लोग मौजूद रहे।.....नीलम मिश्रा तरंग के नाम रही काव्य गोष्ठीमेरठ। फूलबाग कॉलोनी में राष्ट्रीय काव्य संग्रह मंच की मासिक काव्य गोष्ठी संस्थापिका डॉ. नीलम मिश्रा तरंग के नाम रही। अध्यक्षता डॉ. किरण सिंह ने की। मुख्य अतिथि ईश्वर चंद गंभीर और विशिष्ट अतिथि डॉ. सुबोध गर्ग, सत्यपाल सत्यम, सुदेश यादव दिव्य और दीवान गिरी आदि ने कविता पाठ किया। कार्यक्रम की शुरुआत नीलम मिश्रा की सरस्वती वंदना से हुई। सुदेश यादव ने संचालन किया। इस अवसर पर मनमोहन भल्ला, सुरेंद्र खेड़ा, रीना खेड़ा, स्तुति गिरी, कुसुम गोस्वामी, गुलाब सिंह, आशा त्यागी, हेमंत सक्सेना, विनय नौक भी रहे।