Meerut News: साड़ी शोरूम के बाहर टंगे दुपट्टों में लगाई आग

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मोहल्ला मुन्नालाल में हुई वारदात, आरोपी नाबालिगसंवाद न्यूज एजेंसीमवाना। मोहल्ला मुन्नालाल में हनुमान मंदिर के निकट कृष्णा साड़ी शोरूम के बाहर टंगे दुपट्टों में एक युवक ने लाइटर से आग लगा दी। शोरूम स्वामी अजय कुमार शर्मा ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।अजय कुमार शर्मा ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि जब वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी एक अज्ञात युवक अपने हाथ में लाइटर लेकर आया। आरोपी ने किसी पुरानी रंजिश या शरारत के चलते दुकान के बाहर टंगे दुपट्टों में अपने हाथ में लिए लाइटर से आग लगा दी। आग लगते ही देखते-ही-देखते विकराल रूप धारण करने लगी। गनीमत यह रही कि आग का पता समय रहते चल गया और आसपास के दुकानदारों ने आग को शोरूम के अंदर फैलने से रोक लिया। यदि समय रहते आग पर काबू न पाया जाता, तो न केवल कृष्णा साड़ी शोरूम बल्कि आसपास की अन्य दुकानें भी इसकी चपेट में आ जाती, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता था।आग बुझाने के प्रयास में उसका लड़का भी झुलस गया। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे मय लाइटर इस्लामिया मदरसे के पास से धर दबोचा। गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, आरोपी नाबालिग है।