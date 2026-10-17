फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Saptami fair begins at Shiv Bada Temple on Saturday

Meerut News: शिव बड़ा मंदिर में शनिवार को सप्तमी के मेले का शुभारंभ

Sat, 17 Oct 2026 09:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 09:53 PM IST
विज्ञापन
Saptami fair begins at Shiv Bada Temple on Saturday
बहसूमा। झुनझुनी गांव में मेले के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते राज्य मंत्री दिनेश खटीक फोटो आ
राज्यमंत्री दिनेश खटीक का स्वागत ने हनुमान व कृष्ण मंदिर के लिए दो लाख रुपये दिए
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बहसूमा। झुनझुनी गांव स्थित शिव बड़ा मंदिर में शनिवार को सप्तमी के मेले का शुभारंभ हुआ। जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों के आग्रह पर उन्होंने हनुमान मंदिर और कृष्ण मंदिर के लिए कुल दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। राज्यमंत्री का ट्रैक्टरों के काफिले, ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया गया।

मेले के उद्घाटन के बाद राज्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित कीर्तन में भी विचार रखे। वहीं रात में मंदिर परिसर को रोशन करने के लिए मवाना ब्लॉक प्रमुख पति योगेश कुमार ने बड़ी लाइट लगवाने की घोषणा की। सहायता राशि और रोशनी की व्यवस्था की घोषणाओं से ग्रामीणों में उत्साह दिखाई दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना के प्रदेश अध्यक्ष विपिन भाटी ने ग्रामीणों की ओर से राज्यमंत्री का आभार जताया। कार्यक्रम में दिव्य गुर्जर, योगेश प्रमुख, विकास भाटी, अजीत सिंह, ब्रह्मपाल, गजेंद्र भाटी, गजेंद्र प्रधान, सुभाष भाटी, क्षेत्रपाल, अखिल भाटी और आदेश भाटी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

बहसूमा। झुनझुनी गांव में मेले के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते राज्य मंत्री दिनेश खटीक फोटो आ

बहसूमा। झुनझुनी गांव में मेले के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते राज्य मंत्री दिनेश खटीक फोटो आ

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed