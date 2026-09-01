Meerut News: कमिश्नरी चौराहे पर मंगलवार को रूट डायवर्जन, एडवाइजरी जारी

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मेरठ। कमिश्नरी चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर मंगलवार को कमिश्नरी चौराहे पर रोड डायवर्शन किया गया है।एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कमिश्नरी चौराहा एवं आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सुबह 10:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।प्रदर्शन के दौरान कमिश्नरी चौराहे से कुटी चौराहे के मध्य सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। माल रोड से आने वाले वाहन कुटी चौराहा होकर मवाना रोड से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।अन्य मार्गों से आने वाले वाहन पुलिस लाइन रोड से मेघदूत पुलिया होते हुए वैकल्पिक रास्तों से निकाले जाएंगे।