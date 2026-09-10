Meerut News: मोहल्ला मुन्नालाल वार्ड 22 के निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर

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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। भैंसा रोड जाने वाले मार्ग पर पसरी अव्यवस्था और गंदगी के अंबार ने क्षेत्र के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। नगरपालिका की लापरवाही के चलते कूड़े के खत्तों के पहाड़ खड़े हो गए हैं, जिससे उठती भीषण दुर्गंध और जलभराव ने मोहल्ला मुन्नालाल वार्ड 22 के निवासियों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है।भैंसा रोड और आसपास के मोहल्लों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि नगर पालिका के कर्मचारी शहर से उठने वाला कूड़ा निस्तारण स्थल पर ले जाने के बजाय सड़क पर ही उड़ेल रहे हैं। इस कारण उक्त मार्ग पर लावारिस कुत्तों का जमावड़ा बना रहता है। इस रास्ते से होकर गुजरने वाले भैंसा के ग्रामीणों, राहगीरों और स्कूली बच्चों को मुंह और नाक पर कपड़ा रखकर निकलने को मजबूर होना पड़ रहा है।गंदगी के साथ-साथ मवाना से भैंसा रोड को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग कई जगह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह-जगह बने गहरे गड्ढों में नाले और बारिश का पानी भरा रहने से क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने का गंभीर अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव और जर्जर सड़क के कारण आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो रहे हैं।यहां के निवासी शमीम अहमद का कहना है कि बिजली के खंभे नीचे से बिल्कुल गल चुके हैं, कभी भी गिरकर किसी बड़े हादसे को न्यौता दे सकते हैं। इस संबंध में कई बार बिजली विभाग में शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।पालिका चेयरमैन अखिल कौशिक का कहना है कि जो कूड़ा कर्मचारी सड़क पर डालते हैं उसको बड़े ट्रैक्टर से उठवाकर खत्ते में डलवाया जाता है, क्योंकि पालिका के ट्रैक्टर उसको ऊपर तक नहीं ले जा पाते हैं। जहां-जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, बरसात बंद होते ही मरम्मत कराकर उनको ठीक कराया जाएगा।बिजली निगम के एसडीओ राम जनम सिंह का कहना है कि जर्जर खंभों को दिखवाकर उन्हें बदलवाया जाएगा।