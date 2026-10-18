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Meerut News: लंका पहुंचकर हनुमान ने माता सीता को दिया राम का संदेश

Sun, 18 Oct 2026 09:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 09:39 PM IST
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Upon reaching Lanka, Hanuman delivered Rama's message to Mother Sita.
माई सिटी रिपोर्टर
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मेरठ। श्री रामलीला कमेटी रजबन बाजार की ओर से रविवार को रामलीला का मंचन किया गया। कैंट बोर्ड पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी ने उद्घाटन किया।
मुख्य अतिथि जस्टिस विमल यादव, सेवानिवृत्त जस्टिस एआर मसूदी, सांसद अरुण गोविल, छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन और भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी रहे।

रामलीला का शुभारंभ बाली सुग्रीव युद्ध से हुआ। इसके बाद हनुमान जी ने लंका पहुंचकर माता सीता को प्रभु श्रीराम का संदेश देते हैं। अशोक वाटिका में फल खाने और पेड़ तोड़ने पर रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध का दृष्य भी दिखाया गया। मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लेकर पहुंचा। रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देता है। जिसके बाद हनुमान जी पूरी लंका को जला देते हैं। कमेटी अध्यक्ष राजेश यादव, मुख्य संरक्षक सुधीर रस्तोगी, महामंत्री सुनील कनौजिया, कोषाध्यक्ष सुधीर भटनागर, श्याम मदान, रजनीश यादव, दीपू मुखी, दिनेश चौहान और अभिषेक शर्मा मौजूद रहे।
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