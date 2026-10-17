Meerut News: आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय वृद्धि के लिए धरना

मवाना। आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ता सेवा समिति ने मानदेय में अपेक्षित वृद्धि न होने पर विरोध जताया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना दिया और सभी शासकीय कार्यों का बहिष्कार किया। समिति ने सीएचसी प्रभारी डॉ. अरुण कुमार को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि आशा और संगिनी बहनें 21 वर्षों से निष्ठापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। एनएचएम कार्यालय की बैठक में केवल 2000 रुपये की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया, जिसे संगठन ने अनुचित बताया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि मौजूदा 1500 रुपये में 3500 रुपये जोड़कर कुल 5000 रुपये का एकमुश्त निश्चित मानदेय दिया जाए, न कि प्रोत्साहन राशि। नवरात्र के अवसर पर 9 अक्तूबर से कार्य बहिष्कार जारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता न होने पर वह लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगी।

विज्ञापन