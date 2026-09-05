Meerut News: वित्तीय विवरणों पर सीए सदस्यों को दी व्यावहारिक जानकारी

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नोट... महत्वपूर्ण न्यूज..- माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मेरठ शाखा द्वारा शनिवार को मंगल पांडे नगर स्थित आईसीएआई भवन में टैक्स ऑडिट में चुनौती और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉरपोरेट विषय पर सेमिनार हुआ।कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा अध्यक्ष सीए नितिन मलिक, रीजनल काउंसिल सदस्य एवं वक्ता सीए राजीव गुप्ता तथा जयपुर से आए वक्ता सीए विजय अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया।प्रथम सत्र में सीए विजय अग्रवाल ने टैक्स ऑडिट में हुए बदलाव, रिवाइज्ड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, फॉर्म 3 सीडी, एमएसएमई पेमेंट, धारा 43 बी , खर्चों की स्वीकार्यता तथा लोन-एडवांस से संबंधित रिपोर्टिंग की जानकारी दी।द्वितीय सत्र में सीए राजीव गुप्ता ने नॉन कॉरपोरेट संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के नए प्रारूप, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वर्गीकरण आदि के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन कोषाध्यक्ष सीए धीरज बित्थर ने किया। इस दौरान सीए शशांक गुप्ता, सीए आशीष अनेजा, सीए ज्ञाति गुप्ता, सीए अजय गुप्ता समेत बड़ी संख्या में सीए सदस्य मौजूद रहे।