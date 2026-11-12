Meerut News: पुलिस ने मारपीट के आठ आरोपियों को जेल भेजा, चार की तलाश जारी

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- दोनों पक्षों में पथराव, धारदार हथियार व लाठी-डंडे चले थेसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव अब्दुलापुर की नई बस्ती में बुधवार को 500 रुपये को लेकर हुए दो पक्षों में विवाद में पुलिस ने 12 आरोपियों पर जानलेवा हमले, बलवा व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों के आठ आरोपी गय्यूर, अबुअजहर, उमरान, इरशाद, अजहर, जैद, इजलाल और फैसल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अलतमश, अमान, अब्दुल हसन उर्फ बबलू व मंशाद की तलाश कर रही है।सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि अब्दुलापुर की नई बस्ती निवासी हाजी गय्यूर के बेटे अमान और अबुजर करीब 20 दिन पूर्व पड़ोस में रहने वाले इरशाद के बेटे इजलाल और मंशाद के साथ बैठकर हुक्का पी रहे थे। इसी दौरान मंशाद से हुक्का टूट गया। इजलाल ने मंशाद से हुक्के 1500 रुपये मांगे थे। इजलाल पक्ष ने एक हजार रुपये दे दिए थे, जबकि 500 रुपये बकाया रह गए थे। इसी रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था।बुधवार देर शाम इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए थे। पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे व धारदार हथियार चलने लगे थे। आरोप है कि दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू होने पर आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई थी। हालात बिगड़ते देख लोगों ने घरों में छिपकर दरवाजे बंद कर लिए थे। मारपीट और पथराव में एक पक्ष के हाजी इरशाद, उनका बेटा इजलाल, भतीजा अजहर, भांजा फैसल व जैद और बहन रजिया घायल हो गईं। वहीं दूसरे पक्ष से हाजी गय्यूर, उनका बेटा इमरान, अमान और अबूजर घायल हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाया और मौके से दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया था।12 के खिलाफ मुकदमा, आठ आरोपी गिरफ्तारसीओ सदर देहात ने बताया कि दरोगा महेश कुमार की तहरीर पर दोनों पक्षों के 12 आरोपी गयूर, अबुअजहर, उमरान, इरशाद, अजहर, जैद, इजलाल, फैसल, अलतमश, अमान और अब्दुल हसन उर्फ बबलू व मंशाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आठ आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।