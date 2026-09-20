Meerut News: कराटे प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

फोटोसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। पंख हौसलों की उड़ान संस्था की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर रविवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रुस्तम ए जमा दारा सिंह कुश्ती स्टेडियम में कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालक और बालिका दोनों वर्ग में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर शानदार खेल दिखाया।प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि चिकित्सक डॉ. जेवी चिकारा, कुश्ती कोच जबर सिंह सोम, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना शर्मा ने किया। प्रतियोगिता में अंडर 8 बालिका वर्ग में धाराषि ने प्रथम, कुमुद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 7 में नंदिनी ने पहला, वेदांशी ने दूसरा और तंशुल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 में विदुषी ने प्रथम, निशु ने द्वितीय, प्रेरणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में अंडर 10 में अयांश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सात से आठ वर्ष में विक्रांश ने प्रथम, अविनाश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 12 महिला में प्रिया ने प्रथम, सिद्धी तोमर ने दूसरा, कीर्ति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 11 में यशि तोमर ने पहला, वनिका ने दूसरा, जैविया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर अशोक त्रिपाठी, दीपशिखा, जयप्रकाश, रानी, सिद्धांत, अरुण आदि मौजूद रहे।