Meerut News: पिकअप ने मारी बाइक को टक्कर, दो महिला समेत तीन घायल

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टक्कर मारने के बाद पिकअप लेकर भाग गया चालक, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए घायलसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र के मेरठ-हापुड़ रोड पर गांव अल्लीपुर कट के पास तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार दो महिलाएं व युवक घायल हो गए। तीनों को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी चालक पिकअप लेकर भाग गया।हापुड़ जनपद के ग्राम निठौरी निवासी नगीम अपनी मां 45 वर्षीय जमीला व चाची 40 वर्षीय संजीदा के साथ बाइक से मेरठ आ रहा था। रविवार शाम तीन बजे जब वह अल्लीपुर कट के पास पहुंचा तभी मेरठ की ओर से आई तेज रफ्तार पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। तीनों सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। आरोपी चालक ने पिकअप नहीं रोकी और भाग गया।हादसे के बाद आसपास के लोगों ने थाना लोहियानगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यहां उनके पैर, हाथ व सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने उनके परिजन को दुर्घटना की सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पिकअप की पहचान का प्रयास कर रही है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।