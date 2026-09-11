Meerut News: पैदल यात्रा के लिए एसडीएम से मांगी अनुमति

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जिलाध्यक्ष राहुल गुर्जर ने ज्ञापन में बताया कि पैदल यात्रा 13 सितंबर को बड़ा महादेव मंदिर मेरठ रोड से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई गुर्जर सम्राट मिहिर भोज चौक (तहसील चौराहा) पर जाकर संपन्न होगी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1000 से 1200 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। यात्रा के दौरान सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा व स्मृति स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित दी जाएगी।

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मवाना। भारतीय किसान यूनियन धनसिंह कोतवाल के तत्वावधान में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती के अवसर पर 13 सितंबर को मवाना में पैदल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को पत्र सौंपकर आवश्यक प्रशासनिक अनुमति प्रदान करने की मांग की है।