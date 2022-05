{"_id":"628c72aadec4f30ea9754253","slug":"no-recovery-from-those-voluntarily-surrender-their-ration-card-says-meerut-divisional-commissioner","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Meerut: मंडलायुक्त बोले- स्वेच्छा से राशनकार्ड सरेंडर करने वालों से नहीं होगी वसूली, आपात्रता की होगी जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 24 May 2022 11:22 AM IST