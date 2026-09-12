नितिन हत्याकांड:- दो दिन की रंजिश में नितिन की हत्या, पांच नामजद समेत छह पर प्राथमिकी दर्ज

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हस्तिनापुर। कसबे में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पास शुक्रवार शाम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे नितिन नागर की जे-ब्लॉक कॉलोनी निवासी मिट्ठू और उसके साथियों ने तमंचे से दो गोली मारकर हत्या दी। मृतक के पिता सतीश कुमार नागर ने हस्तिनापुर थाने में पांच नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि पुरानी रंजिश में मिट्ठू ने तमंचे से नितिन की गोली मार कर हत्या की।बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव माखननगर निवासी सतीश कुमार ने प्राथमिकी में बताया कि उनका बेटा नितिन शुक्रवार शाम करीब 6:25 बजे दोस्त प्रिंस के साथ दौड़ लगाने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। दोनों राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हस्तिनापुर के पास पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान सत्य उर्फ मिट्ठू निवासी जे-ब्लॉक हस्तिनापुर, गोल्डी निवासी रानी नंगला, ऋषभ व शक्ति निवासी जंधेड़ी तथा उत्सव निवासी पाली और एक अज्ञात व्यक्ति हथियार लेकर बाइक के सामने आ गए। आरोप है कि मिट्ठू ने तमंचे से नितिन की जांघ में दो गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी अपाचे और स्प्लेंडर बाइक से फरार हो गए। उपचार के दौरान नितिन की मेरठ अस्पताल में मौत हो गई।दो दिन पहले हुआ था विवादसतीश ने बताया कि घटना से दो दिन पहले नितिन और प्रिंस का मिट्ठू आदि से बाइक सामने आने को लेकर विवाद हुआ था। बाद में थाने में दोनों पक्षों में फैसला करा दिया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद मिट्ठू ने बदला लेने की धमकी दी थी। परंतु उन्होंने सोचा कि यह फैसले के बाद अब कुछ नहीं करेगा परंतु उसने रंजिश के चलते उनके बेटे की जान ले ली।दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा पास कर चुका थापरिजनों के अनुसार, नितिन दिल्ली पुलिस सिपाही पद की लिखित परीक्षा पास कर चुका था। उसका शारीरिक परीक्षण होना बाकी था। वह नियमित दौड़ लगाकर तैयारी कर रहा था। नितिन की चार माह पहले ही शादी हुई थी। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।