Meerut News: नवनियुक्त क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंकुर राणा का हुआ स्वागत

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मुख्य अतिथि नवनियुक्त क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंकुर राणा उपस्थित रहे। बैठक के दौरान चौधरी यशवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी व मंडल टीम ने मुख्य अतिथि अंकुर राणा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी शक्ति और विजय का मूल आधार है। बूथ स्तर से लेकर जन-जन तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे निर्णायक होती है।इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी, मंडल महामंत्री जितेंद्र चपराना, मंडल महामंत्री मनोज फौजी, डॉ. अनिल, डॉ. ब्रजवीर सैनी, काजू शर्मा, राकेश, प्रवीण पावटी, सुशील आडवाणी, पवन, विनोद प्रधान, अमित पांचल, गौरव, अमन कश्यप, सोनू नगला, अनुज जाटव, नरेंद्र घाट आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।