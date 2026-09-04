Meerut News: नवनियुक्त क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंकुर राणा का हुआ स्वागत
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:01 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:01 PM IST
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जानीखुर्द। भाजपा जानी मंडल की बैठक शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ के अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह के जानी कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। मंडलीय बैठक में मंडल के पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र संयोजकों एवं बूथ समिति सत्यापन कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्य अतिथि नवनियुक्त क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंकुर राणा उपस्थित रहे। बैठक के दौरान चौधरी यशवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी व मंडल टीम ने मुख्य अतिथि अंकुर राणा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी शक्ति और विजय का मूल आधार है। बूथ स्तर से लेकर जन-जन तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे निर्णायक होती है।
इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी, मंडल महामंत्री जितेंद्र चपराना, मंडल महामंत्री मनोज फौजी, डॉ. अनिल, डॉ. ब्रजवीर सैनी, काजू शर्मा, राकेश, प्रवीण पावटी, सुशील आडवाणी, पवन, विनोद प्रधान, अमित पांचल, गौरव, अमन कश्यप, सोनू नगला, अनुज जाटव, नरेंद्र घाट आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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मुख्य अतिथि नवनियुक्त क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंकुर राणा उपस्थित रहे। बैठक के दौरान चौधरी यशवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी व मंडल टीम ने मुख्य अतिथि अंकुर राणा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। वक्ताओं ने कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी शक्ति और विजय का मूल आधार है। बूथ स्तर से लेकर जन-जन तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे निर्णायक होती है।
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इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मनोज चौधरी, मंडल महामंत्री जितेंद्र चपराना, मंडल महामंत्री मनोज फौजी, डॉ. अनिल, डॉ. ब्रजवीर सैनी, काजू शर्मा, राकेश, प्रवीण पावटी, सुशील आडवाणी, पवन, विनोद प्रधान, अमित पांचल, गौरव, अमन कश्यप, सोनू नगला, अनुज जाटव, नरेंद्र घाट आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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