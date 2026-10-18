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Meerut News: एनसीसी कैडेट्स को दिया गया स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण

Sun, 18 Oct 2026 09:01 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Sun, 18 Oct 2026 09:01 PM IST
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NCC cadets were given scuba diving training.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। एनसीसी मेरठ ग्रुप द्वारा रविवार को आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ छावनी के स्विमिंग पूल में एनसीसी कैडेटों के लिए स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण में 122 कैडेट्स ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य कैडेट्स को स्कूबा डाइविंग की मूलभूत जानकारी प्रदान करना और उनमें साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन एवं साहसिक गतिविधियों के प्रति रुचि विकसित करना था।
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यह प्रशिक्षण 71 यूपी बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल नीरज चौधरी, एडमिन ऑफिसर कर्नल उदय शंकर ठाकुर, सूबेदार बहादुर सिंह, सूबेदार पुष्कर पंथी, बीएचएम बलजिंदर सिंह, हवलदार मनवीर सिंह, एएनओ आयुषी त्यागी तथा सीटीओ मानसी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कैडेट्स के सर्वांगीण विकास, नेतृत्व क्षमता तथा साहसिक गतिविधियों में दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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