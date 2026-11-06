Meerut News: नवीन मंडी में मनाया गया दीपोत्सव, व्यापारियों ने सजाई मंडी

फोटो समाचारमेरठ। दिल्ली रोड स्थित नवीन मंडी परिसर में शुक्रवार को दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मंडी समिति के सभी अधिकारी विक्रमचारी और मंडी के व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों के सामने दीप जलाए वहीं मंडी समिति कार्यालय के बाहर दीप जलाकर दिवाली की खुशियां मनाई गई। यह कार्यक्रम मंडी परिषद द्वारा आयोजित किया गया जिसमें सबसे पहले मंडी समिति द्वारा नवीन सब्जी मंडी फल मंडी और गल्ला मंडी में स्वच्छता अभियान चलाया गया इसके उपरांत श्याम के समय दीप जलाए गए।कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी बटर मुख्य अतिथि रहे। मंडी समिति सचिव कुलदीप सैनी ने कहा कि दीपावली सभी के लिए सबसे बड़ा पर्व है। यह पर सभी के जीवन में उजाले का संदेश देता है। इस त्यौहार पर स्वच्छता का बड़ा संदेश पूरे देशवासियों तक पहुंचता है। इस अवसर पर मंडी के व्यापारी मनोज गुप्ता हाजी इरशाद भूषण शर्मा समेत काफी व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंडी समिति के सभी अधिकारी विक्रमचारी भी मौजूद रहे।