मुजफ्फरनगर के बेलड़ा मेले में मारपीट के बाद जान बचाने के लिए गंगनहर में कूदे वंश का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो सैकड़ों ग्रामीण एकत्र हो गए। इस दौरान स्वामी यशवीर महाराज ने वंश की मौत को हत्या बताते हुए आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की।

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‘वंश की मौत नहीं, हत्या हुई है’

स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि वंश की मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने घटना में शामिल आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की।



ग्रामीणों ने परिवार के लिए मांगी सरकारी मदद

अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों ने वंश की बहन वंशिका को सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही उसकी मां मौसम देवी के लिए रोजगार की व्यवस्था और परिवार के लिए आवास बनवाने की मांग भी रखी गई।