Meerut News: रेलवे रोड पर बाइक सवार ने महिला का पर्स लूटा

मेरठ। सिटी रेलवे स्टेशन से रेलवे रोड जा रही महिला गीता से बाइक सवार बदमाश ने ने पर्स लूट लिया। आरोपी के धक्का देने से महिला सड़क पर गिर गई। महिला ने थाना रेलवे रोड पर पर्स लूट की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस आरोपी बाइक सवार लुटेरे की तलाश कर रही है।सरूरपुर निवासी गीता पत्नी सुभाष ने बताया कि वह शाम को ट्रेन से मेरठ पहुंची। यहां से वह ई-रिक्शा से रेलवे रोड जा रही थी। गीता ने बताया कि वर्द्धमान एकेडमी के पास वह ई-रिक्शा से उतरकर पैदल जा रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक सवार बदमाश आया। उसने उसे धक्का दिया। वह सड़क पर जा गिरी। बाइक सवार उसका पर्स लूट कर फरार हो गया। आरोपी ने एक डिलिवरी कंपनी की टी शर्ट पहनी हुई थी। रेलवे रोड पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है।