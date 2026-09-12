Meerut News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल

सरूरपुर। मेरठ-करनाल हाइवे पर गांव गोटका के सामने वाहन की टक्कर से बाइक सवार शामली के थानाभवन कस्बा निवासी दिलशाद घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। घायल की हालत गंभीर देख मेरठ रेफर कर दिया है।दिलशाद बाइक से शनिवार को मेरठ जा रहा था। जैसे ही वह गांव गोटका के सामने पहुंचा, पीछे आ रहे अज्ञात वाहन की उसकी बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर लगने से युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने ऐंबुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से घायल की हालत गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर आने के बाद जांच कर नियमनुसार कार्रवाई की जाएगी।