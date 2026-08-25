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Meerut News: भैसाली डिपो की रोडवेज बस पर बाइक सवार युवकों ने किया पथराव

Tue, 25 Aug 2026 10:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:26 PM IST
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Motorcycle-borne youths pelted stones at a Roadways bus from the Bhaisali depot.
बस का आगे का शीशा टूटा, सवारियों में मची चीख-पुकार
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-आरोपी पथराव करने के बाद मौके से भागे, पुलिस जांच में जुटी

संवाद न्यूज एजेंसी

कंकरखेड़ा। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में लखवाया गांव के पास बाइक सवार दो युवकों ने भैसाली डिपो की बस पर मंगलवार देर शाम पथराव कर दिया। पथराव में बस के आगे का शीशा टूट गए। अचानक हुए पथराव से बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से भाग गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी गई है।

इटावा निवासी बस परिचालक अमित कुमार ने पुलिस को बताया कि वह बागपत के जौहड़ी गांव निवासी चालक रामबीर के साथ भैसाली डिपो की बस लेकर मेरठ से बड़ौत जा रहे थे। रोहटा फ्लाईओवर के नीचे उन्होंने कुछ देर के लिए बस खड़ी की थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और बस हटाने के लिए कहने लगे। परिचालक के अनुसार उन्होंने युवकों के कहने पर बस मौके से हटा ली।
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आरोप है कि इसके बावजूद दोनों युवक बस का पीछा करने लगे। आरोपी गाली-गलौज करने लगे। लखवाया गांव के पास पहुंचने पर बाइक सवार युवकों ने अचानक बस पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से बस के साइड के शीशे टूट गए। पथराव होते ही बस में बैठी सवारियों में चीख-पुकार मच गई। चालक ने बस को रोककर यात्रियों को संभाला।
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घटना के बाद दोनों आरोपी बाइक लेकर मौके से भाग गए। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। परिचालक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

सीओ दौराला शिव ठाकुर का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।
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