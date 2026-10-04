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Meerut News: घर में घुसकर मां-बेटी पर हमला

Sun, 04 Oct 2026 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:32 AM IST
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Mother and daughter attacked after intruders break into their home.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की सरधना रोड स्थित एक कॉलोनी निवासी महिला ने शुक्रवार को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि आरोपी जुगनू उनकी बेटी पर गलत नजर रखता है और उसे गंदे इशारे करता है। बेटी ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता ने आरोपी की पत्नी से शिकायत की। आरोप है कि इस बात को लेकर आरोपी दंपती ने मां- बेटी के साथ मारपीट कर दी। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने किसी तरह दोनों को बचाया। इसके बाद आरोपी ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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