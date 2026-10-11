{"_id":"6acb534a616c2300fb06cde7","slug":"mob-killed-factory-owner-accusing-him-of-causing-pollution-in-saharanpur-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: प्रदूषण या पांच लाख, भीड़ ने की टायर गलाने वाली फैक्टरी मालिक की हत्या; सहारनपुर कांड की पूरी कहानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



मामले फैक्टरी में के चौकीदार किशन सिंह ने गांव कल्लरहेड़ी की ग्राम प्रशासक (प्रधान) उर्मिला के पति मेमकुमार और सोनू, आदेश, पप्पू, जय कुमार, नीरज, आशू, संजय व पंकज तथा ग्राम सनौली निवासी योगेश और सोनू समेत 11 के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। विज्ञापन



इनमें से मेमपाल, पंकज और नीरज को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, बिना पूछे चौकीदार के तहरीर देने से नाराज फैक्टरी मालिक के परिजन भड़क गए और कोतवाली में धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्टरी से निकलने वाले धुएं और दुर्गंध से लोग परेशान थे। जबकि फैक्टरी मालिक के भाई अहमद का कहना है कि स्थानीय लोग पांच लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। मामले फैक्टरी में के चौकीदार किशन सिंह ने गांव कल्लरहेड़ी की ग्राम प्रशासक (प्रधान) उर्मिला के पति मेमकुमार और सोनू, आदेश, पप्पू, जय कुमार, नीरज, आशू, संजय व पंकज तथा ग्राम सनौली निवासी योगेश और सोनू समेत 11 के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है।इनमें से मेमपाल, पंकज और नीरज को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, बिना पूछे चौकीदार के तहरीर देने से नाराज फैक्टरी मालिक के परिजन भड़क गए और कोतवाली में धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्टरी से निकलने वाले धुएं और दुर्गंध से लोग परेशान थे। जबकि फैक्टरी मालिक के भाई अहमद का कहना है कि स्थानीय लोग पांच लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। विज्ञापन विज्ञापन सहारनपुर के गंगोह के गांव कल्लरहेड़ी में शुक्रवार की रात भीड़ ने टायर गलाने वाली फैक्टरी के मालिक अरबीन चौहान (50) की पीट-पीटकर हत्या कर दी। फैक्टरी के साझेदार सादिक और दूसरे पक्ष के संजय उर्फ संदीप घायल हैं।

Trending Videos

उधर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि फैक्टरी को बोर्ड की तरफ से अनुमति थी। प्रदूषण की शिकायत नहीं मिली थी। गांव कल्लरहेड़ी और सलारपुरा गांव के बीच स्टार ग्रीन फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड नाम से करीब दो साल पहले फैक्टरी शुरू हुई थी।

इसमें कैराना क्षेत्र के मन्ना माजरा निवासी अरबीन चौहान और बाढ़ीमाजरा निवासी उनके रिश्तेदार सादिक साझीदार हैं। घायल सादिक ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब आठ बजे सनौली कल्लरहेड़ी क्षेत्र के लगभग 20 लोग फैक्टरी में पहुंचे।





सूचना पर वह और अरबीन फैक्टरी पहुंचे तो आरोपियों ने लोहे की रॉड और गड़ासों से हमला कर दिया। हमले में वह और मौसा अरबीन चौहान घायल हो गए। जिला अस्पताल में अरबीन की मौत हो गई। एसपी देहात मयंक पाठक का कहना है कि मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।



पांच लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया

गंगोह में फैक्टरी मालिक के परिजनों ने चौकीदार की ओर से दी गई तहरीर पर आपत्ति जताई। आरोप है कि पुलिस ने इंतजार किए बिना ही चौकीदार की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। इसके चलते परिजनों और भाकियू कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर धरना दिया।





परिजनों का यह भी आरोप है कि फैक्टरी चलाने पर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। फैक्टरी मालिक अरबीन चौहान के चाचा इकराम, भाई अमजद, मेहरबान सहित परिजनों और ग्रामीणों ने चौकीदार की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह जिला अस्पताल में अरबीन के पोस्टमार्टम और घायल सादिक के उपचार की व्यवस्था में लगे थे। इसी बीच पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली।





इसी को लेकर परिजनों और भाकियू कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष तहसीन चौधरी के नेतृत्व में कोतवाली में धरना दिया। परिजनों की मांग थी कि उनकी तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, क्योंकि मामला केवल हत्या का नहीं, बल्कि उससे पहले पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने का भी है।



