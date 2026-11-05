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Meerut News: बीए-एमए समाजशास्त्र की छूटी प्रयोगात्मक परीक्षा 16 को

Thu, 05 Nov 2026 08:27 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:27 PM IST
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Missed practical examinations for BA/MA Sociology to be held on the 16th
- एनएएस कॉलेज में सुबह 10 बजे से होगी परीक्षा, प्रवेश पत्र और पहचान पत्र सहित पहुंचना होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीए और एमए समाजशास्त्र के वार्षिक एवं सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के तहत एनईपी प्रणाली की छूटी प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 16 नवंबर को सुबह 10 बजे एनएएस कॉलेज मेरठ के संबंधित विभाग में की जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी निर्देश के अनुसार पूर्व में 13 अक्तूबर को जारी आदेश के तहत एनएएस कॉलेज को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया था। कॉलेज के प्राचार्य की सूचना के आधार पर अब परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है। विद्यार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित तिथि और समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को छूटी प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रवेश पत्र, प्रयोगात्मक फाइल, संबंधित सेमेस्टर की अंकतालिका, विश्वविद्यालय में जमा की गई फीस की रसीद और पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय ने संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों और निदेशकों को विद्यार्थियों तक सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
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