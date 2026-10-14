{"_id":"6acf0c8372f5cf2c4d09e1d4","slug":"meerut-weather-update-sunshine-to-raise-day-temperatures-by-2-3-degrees-pollution-may-gradually-increase-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वेस्ट यूपी में मौसम: तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी, दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री उछाल के आसार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम साफ होने से तेज धूप निकल रही है। अगले 2 से 3 दिनों में दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने के आसार हैं, जबकि प्रदूषण का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ सकता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक बादल, बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम साफ होने से धूप तेज हो गई है। बुधवार सुबह से ही आसमान साफ रहने और धूप निकलने के कारण दिन में गर्मी का असर बढ़ने के आसार हैं। विज्ञापन



मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, रात के समय मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रहेगा और तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। विज्ञापन

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, रात के समय मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रहेगा और तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है।

Trending Videos

दिन में तेज धूप, सुबह-शाम मिलेगी राहत

पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। इससे मौसम में ठंडक महसूस की जा रही थी। अब बारिश का दौर थमने और आसमान साफ होने के साथ धूप का असर बढ़ने लगा है। ऐसे में दिन के समय लोगों को गर्मी का अहसास हो सकता है।



मौसम साफ रहने से दिन और रात के तापमान के बीच अंतर बढ़ने की संभावना है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ेगी, जबकि सुबह और रात के समय अपेक्षाकृत राहत बनी रह सकती है। अगले दो से तीन दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं।



विज्ञापन

रात में मौसम रहेगा राहत भरा

दिन के तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद रात के मौसम में फिलहाल ज्यादा गर्मी बढ़ने की संभावना नहीं जताई गई है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का अहसास बना रह सकता है। मौसम के इस बदलाव के कारण दिन में गर्मी और रात में अपेक्षाकृत राहत का अंतर साफ दिखाई दे सकता है।



बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में आई गिरावट अब धीरे-धीरे कम होने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने से दिन का पारा ऊपर चढ़ सकता है।





विज्ञापन