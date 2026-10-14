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वेस्ट यूपी में मौसम: तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी, दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री उछाल के आसार

Wed, 14 Oct 2026 10:31 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 14 Oct 2026 10:31 AM IST
सार

मेरठ में बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम साफ होने से तेज धूप निकल रही है। अगले 2 से 3 दिनों में दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने के आसार हैं, जबकि प्रदूषण का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ सकता है।

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Meerut Weather Update: Sunshine to Raise Day Temperatures by 2–3 Degrees, Pollution May Gradually Increase
मेरठ में मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक बादल, बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम साफ होने से धूप तेज हो गई है। बुधवार सुबह से ही आसमान साफ रहने और धूप निकलने के कारण दिन में गर्मी का असर बढ़ने के आसार हैं।

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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, रात के समय मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रहेगा और तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है।
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दिन में तेज धूप, सुबह-शाम मिलेगी राहत
पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। इससे मौसम में ठंडक महसूस की जा रही थी। अब बारिश का दौर थमने और आसमान साफ होने के साथ धूप का असर बढ़ने लगा है। ऐसे में दिन के समय लोगों को गर्मी का अहसास हो सकता है।

मौसम साफ रहने से दिन और रात के तापमान के बीच अंतर बढ़ने की संभावना है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ेगी, जबकि सुबह और रात के समय अपेक्षाकृत राहत बनी रह सकती है। अगले दो से तीन दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं।
 
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रात में मौसम रहेगा राहत भरा
दिन के तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद रात के मौसम में फिलहाल ज्यादा गर्मी बढ़ने की संभावना नहीं जताई गई है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का अहसास बना रह सकता है। मौसम के इस बदलाव के कारण दिन में गर्मी और रात में अपेक्षाकृत राहत का अंतर साफ दिखाई दे सकता है।

बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में आई गिरावट अब धीरे-धीरे कम होने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने से दिन का पारा ऊपर चढ़ सकता है।

 
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मेरठ में प्रदूषण बढ़ने की भी आशंका
बारिश के दौरान वातावरण में मौजूद धूल के कण नीचे बैठने से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ था। अब बारिश नहीं होने और मौसम शुष्क रहने से धूल के कण दोबारा हवा में बढ़ सकते हैं। इससे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की आशंका है।

हालांकि, प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ेगा, यह हवा की गति, स्थानीय गतिविधियों और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान के साथ वायु गुणवत्ता पर भी नजर रहेगी।

अगले तीन दिन मौसम में बड़े बदलाव के आसार नहीं
मौसम के मौजूदा रुख के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक आसमान साफ रहने और दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी का असर बढ़ सकता है। दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक उछाल की संभावना है, जबकि रात में अपेक्षाकृत राहत बनी रह सकती है। मौसम शुष्क रहने पर प्रदूषण का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ सकता है।
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