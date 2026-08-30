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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Weather: Heat and humidity continue to grip the city; temperatures cross 35°C, leaving markets deserted

मेरठ का मौसम: गर्मी और उमस का प्रकोप जारी, तापमान 35 डिग्री पार, दोपहर के समय सूने पड़े बाजार

Sun, 30 Aug 2026 11:25 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 30 Aug 2026 11:25 AM IST
सार

मेरठ में दो दिन से सुबह से ही तेज धूप के कारण गर्मी तेज हो रही है। वहीं हवा न चलने के कारण उमस ने भी बुरा हाल कर रखा है। सितंबर का आधा माह बीतने के बाद ही गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान है। 

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Meerut Weather: Heat and humidity continue to grip the city; temperatures cross 35°C, leaving markets deserted
धूप से परेशान युवक। सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मेरठ में पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज गर्म है, सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। तापमान बढ़ने से शहरवासियों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय धूप का असर अधिक रहने से सड़कों और बाजारों में भी गर्मी का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है।

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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। अगले दो-तीन दिन तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है। इस दौरान दिन में तेज धूप के साथ गर्मी का असर बना रहेगा। हालांकि, मौसम में बदलाव होने पर कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल शहरवासियों को गर्मी से राहत के लिए कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है।
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बचाव के उपाय
तेज धूप और उमस भरी गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। दिन में जितना हो सके घर के अंदर रहें और बाहर निकलते समय छाता या टोपी का प्रयोग करें। शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य पेय पदार्थों का सेवन करें।

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