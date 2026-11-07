मेरठ: जागृति विहार एक्सटेंशन में युवक का शव मिलने से सनसनी, चौथी मंजिल पर मिली चप्पल

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सीओ सौम्या अस्थाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि युवक के वहां पहुंचने और घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।



अभी नहीं हो सकी युवक की पहचान

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उसकी उम्र और पहचान से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।