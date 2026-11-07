मेरठ: जागृति विहार एक्सटेंशन में युवक का शव मिलने से सनसनी, चौथी मंजिल पर मिली चप्पल
मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन में शनिवार को युवक का शव मिला। चौथी मंजिल पर उसकी चप्पल मिलने से नीचे गिरने की आशंका है। पुलिस पहचान और मौत के कारणों की जांच कर रही है।
विस्तार
मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार एक्सटेंशन में शनिवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शव पड़ा देखा तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सीओ सौम्या अस्थाना पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस की शुरुआती जांच में इमारत की चौथी मंजिल पर युवक की चप्पल मिली है। इससे उसके ऊपर से गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
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चौथी मंजिल पर मिली चप्पल
पुलिस के अनुसार, शनिवार को जागृति विहार एक्सटेंशन में लोगों ने एक युवक का शव पड़ा देखा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि युवक की चप्पल इमारत की चौथी मंजिल पर पड़ी हुई थी। ऐसे में आशंका है कि युवक चौथी मंजिल से नीचे गिरा होगा। हालांकि, वह इमारत तक कैसे पहुंचा और उसके गिरने की वजह क्या रही, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
सीओ सौम्या अस्थाना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि युवक के वहां पहुंचने और घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।
अभी नहीं हो सकी युवक की पहचान
पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उसकी उम्र और पहचान से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।