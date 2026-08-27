{"_id":"6a903b840a647c2cb10ff41d","slug":"meerut-three-nominated-councilors-of-lawar-nagar-panchayat-resigned-in-the-presence-of-dr-sanjeev-balyan-2026-08-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: लावड़ नगर पंचायत के तीन नामित सभासदों ने डॉ. संजीव बालियान के सामने दिया इस्तीफा, सामने आई ये वजह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

नगर पंचायत लावड़ की ओर से आयोजित होने वाले रक्षाबंधन मेले को लेकर नामित सभासदों में नाराजगी सामने आई है। मेले से संबंधित बोर्ड पर फोटो नहीं लगाए जाने, निमंत्रण पत्र नहीं देने और करीब आठ माह से बोर्ड की बैठकों में नहीं बुलाने का आरोप लगाते हुए तीन नामित सभासदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया।

नामित सभासद जितेंद्र सैनी, चंद्रकांत शर्मा और ब्रह्मसिंह कश्यप ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान की मौजूदगी में जितेंद्र सैनी के आवास पर सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंपा। सभासदों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें नगर पंचायत के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों से लगातार दूर रखा जा रहा है। सभासदों ने कहा कि रक्षाबंधन मेला लावड़ की वर्षों पुरानी परंपरा और कस्बे की पहचान है। ऐसे आयोजन में सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मान और समान भागीदारी मिलनी चाहिए।



विज्ञापन

विज्ञापन