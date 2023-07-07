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कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया: अलर्ट हुए बड़े अफसर, चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर; हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी

अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Fri, 07 Jul 2023 01:02 PM IST
सार

UP News : कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है। इसको लेकर बड़े पुलिस अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। वहीं, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है और कांवड़ मार्ग की ड्रोन व हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी।

Meerut: Terrorist input has received on Kanwar Yatra and police officers have issued alert in West UP
कांवड़ यात्रा। - फोटो : अमर उजाला

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मेरठ में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का इनपुट मिलने से पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने व्यवस्था चाक-चौबंद करनी शुरू कर दी है। कांवड़ मार्ग की ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। हेलीकॉप्टर के लिए प्रशासन की ओर से पहले ही शासन को पत्र लिखा गया है। 



बताया गया कि 2500 पुलिसकर्मी और इंटेलिजेंस अधिकारी भी कांवड़ियों की सुरक्षा में लगाए गए हैं। कांवड़ यात्रा के लिए बनाई गई बुकलेट में भी पुलिस ने आतंकी इनपुट का जिक्र किया है। दूसरे जिलों के पुलिस अधिकारियों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है।

कांवड़ यात्रा को सुरक्षित सम्पन्न कराने के लिए जिले को छह सुपर जोन, 22 जोन एवं 62 सेक्टर में बांटा गया है। इसके लिए पुलिस के साथ ही आठ कंपनी पीएसी/ अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया है। इंटेलिजेंस के करीब 120 अधिकारी/जवान भी संवेदनशील स्थानों पर नियुक्त किए गए हैं, जो पल-पल की जानकारी प्रशासन को देंगे। 

कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने पर तुरंत संबंधित थाना प्रभारी अधिकारियों को एसएसपी ने निर्देशित किया कि जनपद स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें सभी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों को सम्मलित किया गया है। कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कुछ ही पलों में सूचना जनपद के कोने-कोने पर पहुंचाई जा सकेगी। इसके अलावा 112 की गाड़ी भी एक्टिव मोड में रहेंगी।

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रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मॉल पर तैनात रहेंगी फोर्स
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने दिशा-निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग के साथ-साथ भीड़भाड़ वाले स्थान, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मॉल पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो। औघड़नाथ मंदिर पर विशेष निगरानी रहेगी। साथ ही कांवड़ शिविरों में पुलिसकर्मी कांवड़ियों की वेश में तैनात रहेंगे।

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