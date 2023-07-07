कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया: अलर्ट हुए बड़े अफसर, चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर; हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी

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मेरठ में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का इनपुट मिलने से पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने व्यवस्था चाक-चौबंद करनी शुरू कर दी है। कांवड़ मार्ग की ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। हेलीकॉप्टर के लिए प्रशासन की ओर से पहले ही शासन को पत्र लिखा गया है।
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