मेरठ: तीन दिन से बारिश की झड़ी, पारा लुढ़का; मौसम हुआ सुहावना, अगले तीन दिन ऐसी रहेगी स्थिति
मेरठ में लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान गिरा और लोगों को गर्मी-उमस से राहत मिली। धान की फसल पर नुकसान का खतरा है, जबकि रबी फसलों के लिए खेतों में बढ़ी नमी फायदेमंद हो सकती है।
विस्तार
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ समेत आसपास के विभिन्न जिलों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई और दिनभर धूप नहीं निकलने से मौसम सुहाना बना रहा। लगातार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।
तीन दिन से जारी है बारिश
शनिवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला रविवार के बाद सोमवार को भी जारी रहा। सुबह से रुक-रुककर बारिश होने के कारण सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई। बारिश के साथ चली ठंडी हवा से मौसम में और ठंडक बढ़ गई।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने के आसार हैं।
बारिश से साफ हुई हवा
लगातार बारिश का असर वायु गुणवत्ता पर भी पड़ा है। बारिश के कारण धूल और प्रदूषण के कण नीचे बैठने से हवा में प्रदूषण का स्तर कम हुआ। बारिश के बाद वातावरण साफ नजर आया। आने वाले दिनों में मौसम खुलने के साथ तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।
धान पर बारिश और हवा की मार का खतरा
लगातार बारिश का खरीफ फसलों पर मिला-जुला असर पड़ रहा है। धान की फसल में इस समय बालियां निकलने और दाने भरने की प्रक्रिया चल रही है। खेतों में अधिक पानी भरने और तेज हवा चलने से पकने की ओर बढ़ रही धान की फसल के गिरने का खतरा बढ़ गया है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सब्जियों की फसलों में भी अधिक नमी के कारण रोग और सड़न का खतरा बढ़ सकता है।
रबी फसलों की तैयारी में मिलेगी मदद
बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने के कारण आगामी रबी फसलों की तैयारी को फायदा मिल सकता है। गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों की बुवाई से पहले मिट्टी में नमी रहने से किसानों को सिंचाई पर खर्च कम करना पड़ सकता है। हालांकि, खेतों में अधिक पानी जमा होने पर जुताई और बुवाई का काम प्रभावित हो सकता है।
अगले दो-तीन दिन कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक बादल और बारिश का असर बना रह सकता है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। मौसम साफ होने पर दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में फिलहाल राहत बनी रहने की उम्मीद है। हवा में नमी रहने के कारण सुबह-शाम मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रह सकता है।