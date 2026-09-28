मेरठ: तीन दिन से बारिश की झड़ी, पारा लुढ़का; मौसम हुआ सुहावना, अगले तीन दिन ऐसी रहेगी स्थिति

बारिश से साफ हुई हवा

लगातार बारिश का असर वायु गुणवत्ता पर भी पड़ा है। बारिश के कारण धूल और प्रदूषण के कण नीचे बैठने से हवा में प्रदूषण का स्तर कम हुआ। बारिश के बाद वातावरण साफ नजर आया। आने वाले दिनों में मौसम खुलने के साथ तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।



धान पर बारिश और हवा की मार का खतरा

लगातार बारिश का खरीफ फसलों पर मिला-जुला असर पड़ रहा है। धान की फसल में इस समय बालियां निकलने और दाने भरने की प्रक्रिया चल रही है। खेतों में अधिक पानी भरने और तेज हवा चलने से पकने की ओर बढ़ रही धान की फसल के गिरने का खतरा बढ़ गया है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सब्जियों की फसलों में भी अधिक नमी के कारण रोग और सड़न का खतरा बढ़ सकता है।