सियासत: ब्लॉक प्रमुख कपिल मुखिया ने थामा आजाद समाज पार्टी का दामन, चंद्रशेखर आजाद ने दिलाई सदस्यता

चंद्रशेखर आजाद ने कहा- पूरा सम्मान मिलेगा

वहीं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कपिल मुखिया मेरठ और आसपास में प्रभाव रखते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कपिल मुखिया ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने उनका इंटरव्यू सुना था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कपिल मुखिया वहां खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि आसपा में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा।



मेरठ दक्षिण से चुनाव लड़ने की चर्चा

हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि कपिल मुखिया को पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वह मेरठ दक्षिण से विधानसभा चुनाव में आसपा से ताल ठोक सकते हैं।



जिलाध्यक्ष बोले- पार्टी को मिलेगी मजबूती

आसपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह ने बताया कि कपिल मुखिया के आने से मेरठ में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आसपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है।