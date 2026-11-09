मेरठ: मवाना में रंजिश में व्यक्ति को गोली मारी, दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस कर रही तलाश

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जानकारी के अनुसार, किशनपुर बिराना निवासी विकास कुमार ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि गांव के ही संजू ने अपने साथी रोहित उर्फ बिरजू के साथ मिलकर उसके पिता बाबूराम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। गोली लगने से घायल हुए बाबूराम को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 109(1) के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है और मामले की जांच एसआई अनुज कुमार मिश्रा को सौंप दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।