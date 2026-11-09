Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Man shot in Mawana due to a personal vendetta; case registered against two youths

मेरठ: मवाना में रंजिश में व्यक्ति को गोली मारी, दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस कर रही तलाश

Mon, 09 Nov 2026 01:41 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 09 Nov 2026 01:41 PM IST
सार

किशनपुर बिराना निवासी बाबूराम की गांव के ही संजू और रोहित से रंजिश चल रही है। बाबूराम के बेटे विकास कुमार ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 

विज्ञापन
Meerut: Man shot in Mawana due to a personal vendetta; case registered against two youths
घायल बाबूराम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मवाना स्थित किशनपुर बिराना गांव में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, किशनपुर बिराना निवासी विकास कुमार ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि गांव के ही संजू ने अपने साथी रोहित उर्फ बिरजू के साथ मिलकर उसके पिता बाबूराम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। गोली लगने से घायल हुए बाबूराम को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 109(1) के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है और मामले की जांच एसआई अनुज कुमार मिश्रा को सौंप दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed