Meerut News: मेरठ लीजेंड्स ने 38 रन से मैच जीता

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मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को मेरठ लीजेंड्स और लीजेंड्स स्टार इलेवन की टीम के बीच मैच हुआ। इसमें मेरठ लीजेंड्स की टीम ने 38 रन से जीत प्राप्त की। मेरठ लीजेंड्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए। इसमें अमित ने 63, नितिन ने 34, नीरज ने 33 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में आसिफ, तालिब, कोसाब, रागिब ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लीजेंड्स स्टार इलेवन की टीम 25 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 207 रन ही बना सकी। टीम की ओर से इसमें शाहवेज ने 66, कंवर ने 58 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में रेहबर खान ने 4, संजीव ने दो, दीपक ने एक विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच अमित को चुना गया। इस मौके पर कोच दीपक सिद्धू ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। संवाद