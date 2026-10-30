खाने में नशीली गोलियां देकर की चोरी

गंगानगर की डिफेंस कॉलोनी स्थित ए-12 में आशुतोष भल्ला का परिवार रहता है। 26 अक्तूबर को घर में उनकी 70 वर्षीय मां रेखा भल्ला अकेली थीं। दोपहर करीब तीन बजे नौकरानी रोशनी ने उन्हें खाने में नशीली गोलियां मिलाकर खिला दीं। इससे वह बेहोश हो गईं। इसके बाद रोशनी और घर में करीब तीन साल से कुक का काम कर रहे जितेंद्र ने कमरे में रखी तिजोरी से आभूषण, नकदी और जरूरी सामान निकाल लिया। चोरी का सामान एक बैग में भरकर रोशनी घर से निकल गई।



बेगमपुल पर बदला बैग का ठिकाना, बुर्का पहनकर बस से गई दिल्ली

पुलिस के मुताबिक, रोशनी बेगमपुल पहुंची और वहां कुक जितेंद्र की बहन मीनू को बैग सौंप दिया। मीनू ने रोशनी को बुर्का खरीदकर पहनाया और उसे दिल्ली जाने वाली बस में बैठा दिया। इसके बाद मीनू और उसका पूर्व पति मनीष बाइक से बैग लेकर चले गए। मनीष ने मीनू को गांव के बाहरी छोर पर छोड़ दिया। उधर, रोशनी दिल्ली से बस में सवार होकर अपने प्रेमी नीरज के पास आगरा चली गई। कुक जितेंद्र घर में ही रुककर पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखता रहा।