मेरठ: सड़क किनारे जिम प्लेट्स का ढेर, वीडियो वायरल होते ही बोरे भरकर ले गए लोग; आखिर कहां से आईं?
मेरठ में बिजली बंबा बाईपास पर होटल अरोमा के पास सड़क किनारे बड़ी संख्या में जिम की प्लेट्स पड़ी मिलीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लोग प्लेट्स उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। अब इन प्लेट्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
विस्तार
मेरठ में बिजली बंबा बाईपास पर सड़क किनारे पड़ीं जिम प्लेटें रहस्य बन गई हैं। क्षेत्र स्थित होटल अरोमा के बराबर वाली सड़क पर बड़ी संख्या में जिम की प्लेट्स पड़े होने के वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इन्हें उठाने पहुंच गए। वायरल वीडियो में सड़क किनारे प्लेट्स का ढेर दिखाई दे रहा है और कुछ लोग इन्हें उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि प्लेट्स नई हैं।
सड़क किनारे पड़ा था जिम का सामान
वायरल वीडियो में सड़क किनारे बड़ी संख्या में जिम में इस्तेमाल होने वाली प्लेट्स बिखरी दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने और कुछ लोगों के प्लेट्स उठाकर ले जाने की बात भी सामने आई है।
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इतनी बड़ी संख्या में प्लेट्स यहां आई कहां से?
वीडियो वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जिम की प्लेट्स सड़क किनारे आखिर पहुंचीं कैसे? इन्हें यहां कौन लेकर आया, किसने डाला और इन्हें यहां रखने का उद्देश्य क्या था? अभी इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हैं।
नई प्लेट्स होने का किया जा रहा दावा
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि सड़क पर पड़ी जिम की प्लेट्स नई हैं। हालांकि इन प्लेट्स की वास्तविक स्थिति, स्वामित्व और उन्हें वहां लाए जाने के कारण की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
वायरल वीडियो के बाद लोग बोले- जांच जरूरी
बड़ी संख्या में जिम उपकरण खुले में पड़े मिलने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सामान किसका है और इसे यहां क्यों छोड़ा गया, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहे हैं।