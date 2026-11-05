मेरठ: हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, उछलकर गिरा दंपती, पति की मौत; पत्नी की हालत गंभीर
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 05 Nov 2026 11:58 PM IST
सार
हापुड़ निवासी अतीक अपनी पत्नी रेशमा को डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरठ आ रहे थे। मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर खरखौदा मोड़ के पास कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। अतीक की मौत हो गई, जबकि रेशमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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विस्तार
मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर खरखौदा मोड़ के पास बृहस्पतिवार शाम तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक अतीक की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी घायल हो गईं। अतीक अपनी बीमार पत्नी को उपचार के लिए मेरठ लेकर जा रहे थे।
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हापुड़ जनपद के सौंदा गांव निवासी अतीक (40) पुत्र जाहिर बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे अपनी पत्नी रेशमा को डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरठ जा रहे थे। खरखौदा मोड़ के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से दंपती उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एनसीआर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने अतीक को मृत घोषित कर दिया, जबकि रेशमा का उपचार चल रहा है।
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उधर, बाइक को टक्कर मारने के बाद चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने हादसे के जिम्मेदार कार चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा कार चालक के खिलाफ तहरीर दी गई है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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