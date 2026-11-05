मेरठ: हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर, उछलकर गिरा दंपती, पति की मौत; पत्नी की हालत गंभीर

उधर, बाइक को टक्कर मारने के बाद चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने हादसे के जिम्मेदार कार चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा कार चालक के खिलाफ तहरीर दी गई है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।