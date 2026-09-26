मेरठ: सरधना में पिकअप की टक्कर से 17 वर्षीय किशोर की मौत, फूलों की मंडी जाते समय हुआ हादसा

पिकअप की टक्कर से गंभीर घायल

इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने अमन की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अमन गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।



ग्रामीण ने परिजनों को दी सूचना

बताया गया कि हादसे के समय गांव का ही अनस पुत्र सदाकत वहां से गुजर रहा था। उसने अमन को सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा देखा और तुरंत उसके परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और अमन को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए।