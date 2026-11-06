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Meerut News: मानपुर वॉरियर ने 26 रन से मैच जीता

Fri, 06 Nov 2026 05:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:34 PM IST
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Manpur Warrior won the match by 26 runs.
मेरठ। गढ़ रोड स्थित हनी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को मानपुर वॉरियर और मानपुर क्रिकेट किंग्स के बीच मैच हुआ। इसमें मानपुर वॉरियर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। इसमें ओम भारद्वाज ने 38, राजेंद्र ने 55 और सुनील ने 19 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में अनुज ने दो, गौरव, विशांत और मुकेश ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मानपुर क्रिकेट किंग्स की टीम 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 162 रन ही बना सकी। टीम की ओर से विराज ने 49, अर्जुन सिंह ने 44, विशाल रॉय ने 18 रन बनाए। गेंदबाजी में दीपक ने तीन, सुनील ने दो विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच दीपक कुमार को चुना गया। संवाद
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