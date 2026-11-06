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लोकतंत्र दीपोत्सव : युवाओं को किया जागरूक

Fri, 06 Nov 2026 07:14 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:14 PM IST
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Loktantra Deepotsav' (Festival of Democracy): Raising Awareness Among the Youth
ए एस इंटर कालेज में लोकतंत्र दीपोत्सव मतदाता जागरुकता मेले में का फीता काटकर शुभारंभ करते अधिका
मवाना। एएस इंटर कॉलेज में निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लोकतंत्र दीपोत्सव और मतदाता जागरूकता मेला-2026 आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों व आमजन में लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदान की जिम्मेदारी विकसित करना था। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी पुलिस पंकज लवानिया ने इसका शुभारंभ किया। कॉलेज अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक, प्रबंधक पवन कुमार रस्तोगी और प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह भी उपस्थित रहे। छात्र-छात्राओं ने गोलगप्पे, पास्ता, चाउमीन समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए। मतदाता जागरूकता अभियान में पात्र छात्र-छात्राओं व अभिभावकों के नए पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरवाए गए। ताकि कोई भी नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

ए एस इंटर कालेज में लोकतंत्र दीपोत्सव मतदाता जागरुकता मेले में का फीता काटकर शुभारंभ करते अधिका

ए एस इंटर कालेज में लोकतंत्र दीपोत्सव मतदाता जागरुकता मेले में का फीता काटकर शुभारंभ करते अधिका

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