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Meerut News: पउप्र के 22 जिलों में अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे

Wed, 16 Sep 2026 01:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:15 AM IST
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Lawyers in 22 districts of Uttar Pradesh will abstain from judicial work today.
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कानपुर में लिए गए निर्णय को लेकर अधिवक्ताओं की होगी आज आमसभा
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।मेरठ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कानपुर महासम्मेलन के निर्णयों पर रणनीति बनाने के लिए आमसभा करेंगे। यह बैठक पंडित नानक चंद सभागार में होगी।
मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा और महामंत्री परवेज आलम ने इसकी जानकारी दी। कानपुर में दो दिन का महासम्मेलन हुआ था। इसमें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयों पर आगे की रणनीति तय करने के लिए आज बुधवार को आमसभा बुलाई गई है। मेरठ बार एसोसिएशन ने 18 अधिवक्ताओं की चार टीमें बनाई हैं। ये टीमें कचहरी में न्यायिक कार्य न करने की निगरानी करेंगी। यदि कोई अधिवक्ता न्यायिक कार्य करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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महामंत्री परवेज आलम ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 22 जिले आज न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। यह निर्णय कानपुर महासम्मेलन में लिया गया था। अधिवक्ताओं की यह हड़ताल महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। इसमें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट और हाई कोर्ट बेंच की मांग प्रमुख है।
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