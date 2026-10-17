फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Khadi threads empower livelihoods; a market for indigenous products takes shape in the city.

Meerut News: खादी के धागों से रोजगार को धार, शहर में सजा स्वदेशी उत्पादों का बाजार

Sat, 17 Oct 2026 11:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
Khadi threads empower livelihoods; a market for indigenous products takes shape in the city.
नोट- फोटो जरूर लगाए
विज्ञापन

--------------------
- जीआईसी में दस दिवसीय मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी का शुभारंभ
फोटो
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें खादी के धागों से रोजगार के अवसर बताए गए। इसके साथ ही स्वदेेशी उत्पादो का बाजार भी सजा। शनिवार को 10 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज, सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद और महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने संयुक्त रूप से किया।
एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय कारीगरों, ग्रामीण उद्यमियों और लघु उद्योगों को नई पहचान एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यह महोत्सव स्वदेशी, आत्मनिर्भरता एवं स्थानीय कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी परंपरा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
विज्ञापन

विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलता है। विधायक गुलाम मोहम्मद ने कहा, आज भी खादी देश की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी भावना का प्रतीक है। सीडीओ नूपुर गोयल ने अतिथियों का खादी का पटका पहनाकर स्वागत किया। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने अतिथियों को चरखे के स्मृति चिह्न भेंट किए। आरजी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। छात्राओं की ओर से स्वदेशी विषय पर नाट्य प्रस्तुति भी दी गई। महात्मा गांधी पुरस्कार योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों को पुरस्कृत किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------
ये लगाएं गए स्टॉल
प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ दूसरे राज्यों की इकाइयों ने भी अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। रेशमी साड़ियां, कश्मीरी शॉल, क्रॉकरी और सूखे मेवे समेत कई उत्पाद आकर्षण का केंद्र हैं।
-------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed