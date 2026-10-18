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Meerut News: मवाना में महाअष्टमी पर कन्या पूजन, श्रद्धा से कराया भोजन

Sun, 18 Oct 2026 05:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 05:45 PM IST
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Kanya Pujan held on Maha Ashtami in Mawana; girls served a meal with devotion
अष्टमी पर प्रसाद ग्रहण करती कन्याएं। (मवाना)
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मवाना नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में महाअष्टमी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान संपूर्ण वातावरण धार्मिक माहौल से गुंजायमान रहा। तड़के से ही मंदिरों और श्रद्धालुओं के घरों में पूजा-अर्चना शुरू हो गई थी।
श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी का विधि-विधान से ध्यान लगाया। उन्होंने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि के लिए कामना की। इस अवसर पर मातारानी के जयकारों और मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा।
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अष्टमी पूजन के बाद क्षेत्र भर में कन्या पूजन और भोजन कराने के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने नौ वर्ष तक की छोटी कन्याओं को देवी मां का साक्षात स्वरूप मानकर आमंत्रित किया। बालिकाओं के पांव पखारकर उनके माथे पर रोली-अक्षत का तिलक लगाया गया। इसके बाद कलावा भी बांधा गया। कन्याओं को श्रद्धापूर्वक हलवा, पूरी, काले चने और फल-मिठाई का विशेष प्रसाद जिमाया गया। भोजन के उपरांत श्रद्धालुओं ने कन्याओं को वस्त्र, शिक्षण सामग्री, उपहार और दक्षिणा भेंट की। उन्होंने कन्याओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
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