Meerut News: जानी पुलिस ने मुठभेड़ में तीन चोर दबोचे, एक घायल

विज्ञापन

जानी खुर्द। जानी पुलिस ने बुधवार रात चेकिंग के दौरान चोरी की वारदात में शामिल तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी पैर में चोट लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी का माल बरामद किया है।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस टीम भोला मार्ग रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर उन्होंने तेजी से मोटरसाइकिल मोड़कर भागने की कोशिश की। पीछा करने पर आरोपियों ने पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस कर्मियों ने अपना बचाव किया और बदमाशों का पीछा किया।भागने के दौरान बदमाशों की मोटरसाइकिल असंतुलित होकर फिसल गई, जिससे वे नीचे गिर पड़े। इसके बावजूद वे भागने का प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रेलवे पटरी के पास से दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उनसे चोरी की गई स्टार्टर व अन्य सामान भी मिला है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम कार्तिक, सादिक और काले हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि वे ट्यूबवेल से स्टार्टर और बिजली का मोटर आदि चोरी करते हैं।