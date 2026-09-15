Meerut News: आनंदपुरी जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का शुभारंभ
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:14 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:14 PM IST
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मेरठ। दिगंबर जैन मंदिर आनंदपुरी में दसलक्षण पर्व का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। ध्वजारोहण, अभिषेक और शांतिधारा का सौभाग्य उमेश जैन सर्राफ परिवार को प्राप्त हुआ। मांडले पर मां जिनवाणी, मंगल कलश, पंचमेरु एवं अष्टप्रतिहार्य की स्थापना की गई।
विधानाचार्य नंदन शास्त्री के सानिध्य में दसलक्षण पर्व 24 भगवान एवं भगवान महावीर की पूजा अर्चना हुई। शाम को शास्त्र सभा में धर्म के सिद्धांतों का विवेचन किया गया। इसके बाद वर्धमान स्तोत्र की 64 दीपकों से आराधना की गई। आनंदपुरी जैन समाज ने आचार्य 108 सौरभ सागर जी महाराज के मंगल दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
कार्यक्रम में सुनील जैन प्रवक्ता, तरसचंद जैन, प्रमोद जैन भट्टेवाले, अरुण जैन, सतींद्र जैन, प्रदीप जैन, श्रियांस जैन, गौरव जैन, अरिहंत जैन, राजेश जैन, प्रभात जैन एवं चैतन्य जैन का विशेष सहयोग रहा।
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विधानाचार्य नंदन शास्त्री के सानिध्य में दसलक्षण पर्व 24 भगवान एवं भगवान महावीर की पूजा अर्चना हुई। शाम को शास्त्र सभा में धर्म के सिद्धांतों का विवेचन किया गया। इसके बाद वर्धमान स्तोत्र की 64 दीपकों से आराधना की गई। आनंदपुरी जैन समाज ने आचार्य 108 सौरभ सागर जी महाराज के मंगल दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
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कार्यक्रम में सुनील जैन प्रवक्ता, तरसचंद जैन, प्रमोद जैन भट्टेवाले, अरुण जैन, सतींद्र जैन, प्रदीप जैन, श्रियांस जैन, गौरव जैन, अरिहंत जैन, राजेश जैन, प्रभात जैन एवं चैतन्य जैन का विशेष सहयोग रहा।
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