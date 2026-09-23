Meerut News: जागृति विहार, शास्त्री नगर को लेकर जनप्रतिनिधियों की प्रेस कांफ्रेंस के बाद लोगों के बयान....

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- पुनर्वास नीति से व्यापारियों को मिलेगी राहत- सेंट्रल मार्केट के 650 व्यापारियों के लिए पुनर्वास नीति बनाने का निर्णय सराहनीय है। सभी व्यापारियों को दुकान मिलनी चाहिए। आचार संहिता लागू होने के कारण अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकती है तो जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में बैठक करनी चाहिए। - जितेंद्र गौतम, समाजसेवी......- 650 व्यापारियों के लिए स्थायी समाधान की उम्मीद जागी- सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के पुनर्वास के लिए नीति बनना राहत की बात है। लीज पर दुकान मिलने से व्यापारियों को स्थायी व्यवस्था मिल सकेगी। रामायण कालीन पूरे शहर को बचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। - अनुपमा रस्तोगी, तिलक रोड निवासी।......- लीज पर दुकान मिलने से दूर होगी परेशानी- 650 व्यापारियों के पुनर्वास की योजना से लंबे समय से चल रही समस्या का समाधान हो सकेगा। पर पूरे शहर की समस्या के विषय में भी जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना होगा। हर घर आपका है।- कुलदीप शर्मा, ब्रह्मपुरी निवासी.......- आचार संहिता के पीछे कब तक छिपेगा व्यापारियों का भविष्य- व्यापारियों के पुनर्वास की योजना तैयार है तो आचार संहिता का बहाना क्यों है। योजना की घोषणा के लिए पहले ही स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए थी। अब भी समय रहते लोगों के हित में आगे आए जनप्रतिनिधि। - सुदीप जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा।